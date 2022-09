LIVE Moldavia-Italia 0-8 calcio femminile in DIRETTA: larga vittoria per le azzurre, quattro reti per Caruso (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.35 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 19.33 vittoria importante, Moldavia nazionale ancora di un LIVEllo troppo modesto per l’Italia. Due nomi su tutti: Caruso decisiva con quattro reti e il portiere della Moldavia, Munteanu capace di evitare la doppia cifra di reti. 97? Finisce la partita, Moldavia-Italia 0-8. 96? Goooooooooooooool, Caruso, quarta rete personale per la centrocampista, Moldavia-Italia 0-8. 94? Ancora Munteanu dice no a Bonfantini. 92? Di Guglielmo di punizione impegna il portiere. 90? Ci saranno sei minuti di ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.35 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 19.33importante,nazionale ancora di unllo troppo modesto per l’. Due nomi su tutti:decisiva cone il portiere della, Munteanu capace di evitare la doppia cifra di. 97? Finisce la partita,0-8. 96? Goooooooooooooool,, quarta rete personale per la centrocampista,0-8. 94? Ancora Munteanu dice no a Bonfantini. 92? Di Guglielmo di punizione impegna il portiere. 90? Ci saranno sei minuti di ...

