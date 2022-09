Kleo | recensione | una spy story surreale e avvincente

stefigasparini : Visto che la morte di #Gorbaciov fa riemergere alla memoria tanta storia vi consiglio questa serie ?@NetflixIT? Tr… - fmarchiorizana : #Kleo, nuova serie televisiva su #Netflix, ambientata in Germania, dopo la caduta del muro di Berlino. Mi è piaciut… -

Come vi raccontiamo nelladi, le indagini la condurranno sulle tracce di una valigetta rossa dal misterioso contenuto, ma nel frattempo non è la sola a investigare sul caso. Anche il ...Jella Haase, stella brillante del cinema tedesco, è stata capace di offrire un'interpretazione magistrale della giovane, accompagnandola nella sua evoluzione. Dapprima parte con l'intenzione di ...La recensione di Kleo, la serie tedesca in otto episodi che vede protagonista un'agente della Stasi in cerca di vendetta. Berlino, 1987. Kleo è una spietata e implacabile agente al servizio della Stas ...Kleo: la nuova spy story tedesca che si aggiunge al catalogo di Netflix ci riporta ai giorni della caduta del muro di Berlino.