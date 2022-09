Inter, quattro giocatori ai saluti nel 2023: di chi si tratta (Di venerdì 2 settembre 2022) L’Inter dovrà salutare 4 giocatori a giugno. I nerazzurri sono pronti a separarsi da loro, mentre altri sono in dubbio Le strade dell’Inter e di quattro giocatori si apprestano a separarsi a giugno: si tratta di Cordaz, Dalbert, Gagliardini e Dzeko. Per Handanovic il destino si deciderà durante la stagione, e infine altri due, Darmian e D’Ambrosio, potrebbero essere confermati con stipendi adeguati. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) L’dovrà salutare 4a giugno. I nerazzurri sono pronti a separarsi da loro, mentre altri sono in dubbio Le strade dell’e disi apprestano a separarsi a giugno: sidi Cordaz, Dalbert, Gagliardini e Dzeko. Per Handanovic il destino si deciderà durante la stagione, e infine altri due, Darmian e D’Ambrosio, potrebbero essere confermati con stipendi adeguati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

