Il lato oscuro del tasto “modifica” di Twitter che il social network sta testando in queste ore

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 2 settembre 2022) Come riportato da un tweet ufficiale e come sottolineato in un articolo del blog di, ilsta finalmente, per alcuni utenti ristretti, iledit di, ovvero quel sistema che permetterà dire un tweet anche dopo il suo invio. Si tratta di uno dei passaggi chiave per la storia del: da sempre gli utenti hanno chiesto una funzionalità del genere, che sembrava diventare molto concreta con la trattativa condotta da Elon Musk per l’acquisizione della piattaforma. Ora,ha annunciato che iledit è in fase di testing. LEGGI ANCHE > Ecco come potrebbe essere il pulsante didi...