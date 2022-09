Gorbaciov, nella Russia dispotica di Putin prevale il disprezzo per l’antimperialista (Di venerdì 2 settembre 2022) Le reazioni antitetiche provenienti rispettivamente dalla Russia (e Cina) e dall’Occidente, in primis dall’Europa, alla morte di Gorbaciov confermano la distanza siderale e la contrapposizione di valori identitari, prima ancora che di interessi economici e geopolitici, già drammaticamente evidenziati dalla guerra di Putin. La “freddezza e il distacco” sia mediatico che politico della Federazione Russa non si limitano al cordoglio formale e “forzato” di Putin ai familiari, con la sottolineatura involontariamente sarcastica, da parte di un oppressore dei più elementari diritti individuali e di un aggressore della sovranità di uno stato democratico, “della grande attività umanitaria, di beneficenza e illuminismo che Gorbaciov ha condotto in tutti gli ultimi anni.” Dal deputato di Russia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Le reazioni antitetiche provenienti rispettivamente dalla(e Cina) e dall’Occidente, in primis dall’Europa, alla morte diconfermano la distanza siderale e la contrapposizione di valori identitari, prima ancora che di interessi economici e geopolitici, già drammaticamente evidenziati dalla guerra di. La “freddezza e il distacco” sia mediatico che politico della Federazione Russa non si limitano al cordoglio formale e “forzato” diai familiari, con la sottolineatura involontariamente sarcastica, da parte di un oppressore dei più elementari diritti individuali e di un aggressore della sovranità di uno stato democratico, “della grande attività umanitaria, di beneficenza e illuminismo cheha condotto in tutti gli ultimi anni.” Dal deputato di...

