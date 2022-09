Germania, sciopero Lufthansa: disagi all'aeroporto di Francoforte (Di venerdì 2 settembre 2022) Diversi passeggeri della compagnia aerea Lufthansa in coda all'aeroporto di Francoforte per scambiare o ottenere rimborsi sui propri biglietti. La compagnia aerea tedesca ha cancellato quasi tutti i ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Diversi passeggeri della compagnia aereain coda all'diper scambiare o ottenere rimborsi sui propri biglietti. La compagnia aerea tedesca ha cancellato quasi tutti i ...

alkhimiyah : RT @ElioLannutti: Sciopero dei piloti, Lufthansa cancella 800 voli: caos in Germania - mixc7 : RT @ElioLannutti: Sciopero dei piloti, Lufthansa cancella 800 voli: caos in Germania - ElioLannutti : Sciopero dei piloti, Lufthansa cancella 800 voli: caos in Germania - leggoit : #sciopero dei #piloti, #lufthansa cancella 800 voli: caos in Germania - ItalyBRI : I lavoratori di #Lufthansa si battono, udite udite, per la SCALA MOBILE! In Italia i sindacati della triplice vogli… -