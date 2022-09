Gazzetta – Bilancio mercato Ligue 1 | il Psg taglia | l’OM oculato | nostalgico il Lione

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 2 settembre 2022) 2022-09-02 09:34:52 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: Parigi scarica tanti indesiderati. Per Icardi non è ancora fatta. A Marsiglia Sanchez e Veretout, atornano Lacazette e Tolisso Stavolta niente colpi clamorosi. Il Psg ha badato al sodo, in linea con la nuova filosofia sudore e zero paillettes. E così il club dell’emiro si è focalizzato sullo smantellamento degli esuberi. Più di una ventina quelli messi alla porta. Per Navas però se ne riparlerà a gennaio. Per Icardi, vicino al Galatasaray, c’è tempo fino a giovedì. Mentre in entrata solo rinforzi mirati. Il nome più eclatante? Vitinha, bella scoperta per Galtier, succeduto a Pochettino in panchina. Dopo 5 turni di1, il Psg è primo ma con il Marsiglia che si è mosso con astuzia, seducendo l’ex nerazzurro Sanchez. Il ...