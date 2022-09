Formula 1 - Oscar Piastri correrà con la McLaren nel 2023 (Di venerdì 2 settembre 2022) Oscar Piastri correrà con la McLaren nel 2023: il Contract Recognition Board della FIA, chiamato a decidere sulla contesa tra Alpine e McLaren, ha infatti deciso che il contratto tra l'australiano e il team di Woking è l'unico valido. Si sblocca così un elemento fondamentale per il mercato piloti 2023 e ulteriori novità arriveranno a breve. Il benvenuto del team. Tutti felici in McLaren per essersi accaparrati uno dei piloti più promettenti che vedremo in pista l'anno prossimo. "Oscar è uno dei talenti emergenti che sono passati dalle serie propedeutiche alla F.1 e siamo felici di poterlo avere nel team per il 2023. Vincere sia la F.3 che la F.2 nelle stagioni da rookie è testimonianza del suo talento. Con Lando e ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 2 settembre 2022)con lanel: il Contract Recognition Board della FIA, chiamato a decidere sulla contesa tra Alpine e, ha infatti deciso che il contratto tra l'australiano e il team di Woking è l'unico valido. Si sblocca così un elemento fondamentale per il mercato pilotie ulteriori novità arriveranno a breve. Il benvenuto del team. Tutti felici inper essersi accaparrati uno dei piloti più promettenti che vedremo in pista l'anno prossimo. "è uno dei talenti emergenti che sono passati dalle serie propedeutiche alla F.1 e siamo felici di poterlo avere nel team per il. Vincere sia la F.3 che la F.2 nelle stagioni da rookie è testimonianza del suo talento. Con Lando e ...

