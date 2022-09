Festival di Andromeda | Cosmo e Samuel dei Subsonica ad Avellino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva ildi. Un incredibile evento in arrivo ad. Grazie all’associazionela Smile Arena disi trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 15 al 17 settembre l’appuntamento è con il. L’assessore Stefano Luongo, tramite i suoi profili social ufficiali, ha annunciato la line-up degli artisti principali che prenderanno parte alla tre giorni del. La programmazione completa sarà comunicata successivamente. Ilnon sarà incentrato solo sulla musica ma coinvolgerà numerosi partner per una manifestazione dedicata completamente alle nuove generazioni. Si parte il 15 settembre con, al secolo Marco ...