F1 GP Olanda 2022, Verstappen: "Non sono sorpreso dal gap, miglioreremo per le FP3? (Di venerdì 2 settembre 2022) Il campione del mondo in carica di Formula 1, Max Verstappen, è reduce da un venerdì di prove libere abbastanza complicato sul tracciato di casa di Zandvoort, dove si corre il Gran Premio d'Olanda 2022. Al termine delle due sessioni di prove libere l'olandese ha proposto una sua analisi della prestazione della Red Bull: "Ci manca una sessione con le gomme dure. C'era un grip era minimo e potendo contare su un run con gomme soft nelle FP1, non abbiamo potuto sistemare il bilanciamento per la seconda sessione di libere. Tant'è che abbiamo solo constatato i problemi, senza intervenire in maniera efficace. Non sono sorpreso dal divario, so dove e come possiamo migliorare. In vista delle FP3 di domani sicuramente miglioreremo e saremo più competitivi". SportFace.

