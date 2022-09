Classifica Vuelta a España 2022: Evenepoel davanti a Roglic, Pozzovivo miglior italiano, Nibali ad oltre un’ora (Di venerdì 2 settembre 2022) Non cambia la Classifica generale della Vuelta a España 2022 dopo la tredicesima tappa da Ronda a Montilla: un percorso altimetricamente piuttosto agevole sul quale è andata in scena l’attesa volata finale con il successo di Mads Pedersen. Remco Evenepoel resta saldamente in vetta alla graduatoria con 2’41” di vantaggio sul grande rivale sloveno Primoz Roglic. Per il belga saranno ora fondamentali i prossimi due tapponi di montagna: se riuscisse a superarli indenne, mantenendo l’attuale distacco o, al limite, contenendo i danni nei confronti degli avversari, allora si avvicinerebbe molto all’obiettivo del successo conclusivo a Madrid, considerando che la terza settimana appare meno dura rispetto al recente passato. Restano in agguato gli spagnoli: Enric Mas, Carlos Rodriguez Cano e ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Non cambia lagenerale delladopo la tredicesima tappa da Ronda a Montilla: un percorso altimetricamente piuttosto agevole sul quale è andata in scena l’attesa volata finale con il successo di Mads Pedersen. Remcoresta saldamente in vetta alla graduatoria con 2’41” di vantaggio sul grande rivale sloveno Primoz. Per il belga saranno ora fondamentali i prossimi due tapponi di montagna: se riuscisse a superarli indenne, mantenendo l’attuale distacco o, al limite, contenendo i danni nei confronti degli avversari, allora si avvicinerebbe molto all’obiettivo del successo conclusivo a Madrid, considerando che la terza settimana appare meno dura rispetto al recente passato. Restano in agguato gli spagnoli: Enric Mas, Carlos Rodriguez Cano e ...

