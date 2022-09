Biden attacca Trump, è una minaccia per gli Stati Uniti (Di venerdì 2 settembre 2022) La democrazia Usa è in pericolo e deve essere difesa da Donald Trump e le forze della destra estremista che la minacciano e vogliono riportarla indietro, privando il popolo dei suoi diritti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) La democrazia Usa è in pericolo e deve essere difesa da Donalde le forze della destra estremista che lano e vogliono riportarla indietro, privando il popolo dei suoi diritti ...

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Biden attacca Trump, 'è una minaccia per gli Stati Uniti' - Nord America - ANSA - juornoit : #Juorno #Biden #attacca #Trump: è una minaccia per gli Stati Uniti - paolochiariello : #Juorno #Biden #attacca #Trump: è una minaccia per gli Stati Uniti - blusewillis1 : RT @barramaurizio: Biden attacca Trump, è una minaccia per gli Stati Uniti - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Biden attacca Trump, 'è una minaccia per gli Stati Uniti' - Nord America - ANSA -