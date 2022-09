Benzina scontata di 30 cent fino al 5 ottobre

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 2 settembre 2022) Piccolo sospiro di sollievo! I ministeri dell’Economia e delle Finanze hanno prorogato gli sconti sulle accise della. Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il decreto interministeriale che estende al 5le misure già in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si allarga cosìalla nuova data il taglio di 30esimi al litro per, diesel, gpl e metano per autotrazione. Il decreto Aiuti bis aveva portato lo sconto al 20 settembre, si va avanti così di un paio di settimane per un costo che dovrebbe aggirarsi sui 500 milioni (un mese di sconto costa circa 1 miliardo).