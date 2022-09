Al posto suo: la trama del film su Rai 1 (Di venerdì 2 settembre 2022) . Di cosa parla Al posto suo è il film, per il ciclo “Purché finisca bene”, in onda questa sera – venerdì 2 settembre 2022 – su Rai 1 dalle 21.20. Protagonista è l’attore Alessandro Tiberi nel duplice ruolo di Damiano e Chicco, due fratelli gemelli che si assomigliano solo fisicamente. La commedia vede nel cast anche Roberto Citran, Aurora Ruffino e Liz Solari. Ma di cosa parla? Ecco qui di seguito la trama di Al posto suo. trama Damiano e Chicco sono due gemelli. E, nonostante fisicamente siano due gocce d’acqua, sono due persone completamente diverse che vivono due vite agli opposti: se il primo è, infatti, un freddo manager che dirige l’azienda di famiglia, il secondo è un allegro rider pieno di amici. Sono passati 15 anni dall’ultima volta che i due fratelli si sono visti e, se non fosse per il ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 settembre 2022) . Di cosa parla Alsuo è il, per il ciclo “Purché finisca bene”, in onda questa sera – venerdì 2 settembre 2022 – su Rai 1 dalle 21.20. Protagonista è l’attore Alessandro Tiberi nel duplice ruolo di Damiano e Chicco, due fratelli gemelli che si assomigliano solo fisicamente. La commedia vede nel cast anche Roberto Citran, Aurora Ruffino e Liz Solari. Ma di cosa parla? Ecco qui di seguito ladi Alsuo.Damiano e Chicco sono due gemelli. E, nonostante fisicamente siano due gocce d’acqua, sono due persone completamente diverse che vivono due vite agli opposti: se il primo è, infatti, un freddo manager che dirige l’azienda di famiglia, il secondo è un allegro rider pieno di amici. Sono passati 15 anni dall’ultima volta che i due fratelli si sono visti e, se non fosse per il ...

TgLa7 : #Draghi: '#Gorbaciov ha segnato la storia. Ha posto fine con coraggio e determinazione all'esperienza dell'Urss e c… - Eurosport_IT : Il 29 agosto 2004 un immenso Schumi conquistava il suo 7° mondiale ???? Michael si piazzò al secondo posto al Gran… - lovstinshawn : @ariichalamet_ sinceramente credo di non volerlo neanche immaginare o finisco per sentirmi male io al posto suo haha - Erofjodena : RT @cesololinter194: Da padre di una bambina, ho davvero il terrore di come sarà il suo futuro. Penso alle ragazze di oggi che al posto di… - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 2 Settembre 2022: Al posto suo, tra Fratelli Caputo, il documentario su Califano, Lacci, Il .… -