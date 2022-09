Vuelta 2022 | il ritorno del Diablito

(Di giovedì 1 settembre 2022) Il campione olimpico Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) ha vinto per distacco la dodicesima tappa della 77maEspana che portava I corridori da Salobrena a Penas Blancas lungo 193 chilometri tutti pianeggianti, fatta eccezione per i 19 conclusivi che portavano al traguardo. L’ecuadoriano ha preceduto di nove secondi l’olandese Wilco Kelderman (Bora Hansgrohe) con lo spagnolo Marc Soler (UAE Team Emirates) terzo a 24?. Gli uomini di classifica sono giunti staccati di 7’30” con la maglia roja Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) in totale controllo della situazione nonostante una caduta, apparentemente senza conseguenze a 50 chilometri dal traguardo. Il millennial fiammingo, nel contesto d’una classifica generale immutata, conserva un margine di 2’41” sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) con l’iberico Enric Mas (Team Movistar) terzo a 3’03. Grazie alla ...

SpazioCiclismo : Wilco Kelderman non è pienamente soddisfatto del secondo posto di oggi a #LaVuelta22: 'Nel finale dovevo avere le g… -

Di seguito il VIDEO della caduta di Remco Evenepoel in discesa durante la dodicesima tappa dellaa EspañaDi seguito, le immagini salienti della dodicesima tappa dellaconclusa con la vittoria di Richard Carapaz , mentre Remco Evenepoel mantiene il primato in classifica generale.Il campione olimpico Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) ha vinto per distacco la dodicesima tappa della 77ma Vuelta Espana che portava I corridori da Salobrena a Penas Blancas lungo 193 chilometri tut ...Vuelta, vittoria in solitaria di Richard Carapaz,oro olimpico di Tokyo, sula vetta Penas Blancas. Evenepoel sempre in maglia rossa.