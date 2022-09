CorriereCitta : Trovano il cadavere di un clochard davanti Castel Sant’Angelo: la macabra scoperta dei turisti a Roma - silviaindump : @_RomamoR Che se uno la mangia, muore, e dopo 10 anni scoprono il cadavere, ce trovano ancora i pezzi di cipolla non digeriti (semicit) - IlNuovoTorrazzo : Cremasco. Scaricano un Tir e trovano un cadavere -

Le scuole che non hanno un accesso rapido ai rifugi antiaereo che sivicino ai confini con ... "Stavamo dormendo nel corridoio e c'era ildi una persona dietro il muro", ricorda Oleksii.Il quintorecuperato nel pomeriggio. Era stato avvistato questa mattina da un elicottero ... dove sigli altri cadaveri per l'esame esterno richiesto dalla Procura. Nel frattempo i ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Ad individuare il cadavere sono stati i Volontari del Garda che si trovavano sul luogo per un’attività di addestramento finalizzata a testare le nuove apparecchiature di profondità in loro dotazione.