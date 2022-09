Salernitana, saluta anche Jaroszynski: il difensore lascia l’Italia (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Prosegue l’opera di sfoltimento della rosa della Salernitana. In attesa di vivere l’ultimo giorno di mercato, le trattative si interromperanno alle ore 20 odierne, il ds Morgan De Sanctis cede il difensore Pawel Jaroszynski. Il polacco torna in patria per vestire la maglia del KS Cracovia. Questa la nota stampa della società granata: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il KS Cracovia per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del difensore classe ’94 Pawel Jaroszynski. La Società lo ringrazia per la professionalità dimostrata in questi anni, per l’impegno profuso, per il contributo decisivo nel raggiungere il traguardo storico della promozione in Serie A e l’obiettivo salvezza e gli augura le ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Prosegue l’opera di sfoltimento della rosa della. In attesa di vivere l’ultimo giorno di mercato, le trattative si interromperanno alle ore 20 odierne, il ds Morgan De Sanctis cede ilPawel. Il polacco torna in patria per vestire la maglia del KS Cracovia. Questa la nota stampa della società granata: “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il KS Cracovia per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto delclasse ’94 Pawel. La Società lo ringrazia per la professionalità dimostrata in questi anni, per l’impegno profuso, per il contributo decisivo nel raggiungere il traguardo storico della promozione in Serie A e l’obiettivo salvezza e gli augura le ...

