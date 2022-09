Roma, bici elettriche a noleggio: targa obbligatoria, velocità massima 25 km orari. Tutte le nuove regole (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma. Il mondo dello sharing – in particolare quello dedicato alle biciclette – sta rapidamente cambiando. Una delle principali novità è che dal prossimo primo gennaio 2023 le bici da condivisione pubblica avranno una targa. Ma non è tutto: saranno anche disponibili per i minorenni e gli operatori si dimezzeranno. Bike Sharing a Roma: le novità A deciderlo è stata la giunta di Roma Capitale che ha approvato la delibera con le linee guida per lo svolgimento del servizio: entro poche settimane sarà pubblicato il bando. Dunque, rispetto alla situazione attuale gli operatori autorizzati sul territorio passeranno da sei a tre. Questi, inoltre, saranno selezionati attraverso un avviso pubblico e la loro concessione sarà triennale (quindi, potranno lavorare nel pieno del Giubileo del 2025). ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022). Il mondo dello sharing – in particolare quello dedicato alleclette – sta rapidamente cambiando. Una delle principali novità è che dal prossimo primo gennaio 2023 leda condivisione pubblica avranno una. Ma non è tutto: saranno anche disponibili per i minorenni e gli operatori si dimezzeranno. Bike Sharing a: le novità A deciderlo è stata la giunta diCapitale che ha approvato la delibera con le linee guida per lo svolgimento del servizio: entro poche settimane sarà pubblicato il bando. Dunque, rispetto alla situazione attuale gli operatori autorizzati sul territorio passeranno da sei a tre. Questi, inoltre, saranno selezionati attraverso un avviso pubblico e la loro concessione sarà triennale (quindi, potranno lavorare nel pieno del Giubileo del 2025). ...

