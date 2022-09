Roma, Belotti: «Questo è il posto giusto per me» – VIDEO (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, le prime parole di Belotti da giallorosso: «La mia priorità era Roma, perché so di aver trovato un progetto importante» Andrea Belotti ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del suo passaggio alla Roma. Di seguito le sue parole. Roma – «Ho passato un’estate un po’ strana, perché a livello di mercato in generale è iniziato tardi rispetto al solito. CI sono stati tanti giocatori rimasti svincolati a lungo tempo. La mia priorità era Roma perché so di aver trovato un progetto importanti con una squadra e una società con grandi ambizioni. Era di quello che avevo bisogno. Non cercavo un contratto che mi tutelasse, ma una situazione sportiva adatta a me e la Roma era la miglior opportunità. Non sono stato nemmeno lì a pensarci. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022), le prime parole dida giallorosso: «La mia priorità era, perché so di aver trovato un progetto importante» Andreaha parlato nella conferenza stampa di presentazione del suo passaggio alla. Di seguito le sue parole.– «Ho passato un’estate un po’ strana, perché a livello di mercato in generale è iniziato tardi rispetto al solito. CI sono stati tanti giocatori rimasti svincolati a lungo tempo. La mia priorità eraperché so di aver trovato un progetto importanti con una squadra e una società con grandi ambizioni. Era di quello che avevo bisogno. Non cercavo un contratto che mi tutelasse, ma una situazione sportiva adatta a me e laera la miglior opportunità. Non sono stato nemmeno lì a pensarci. ...

TommasoTurci : Pronto un ingresso in campo con musica dedicata per #Belotti durante il riscaldamento di Roma-Monza. Il Gallo è a disposizione. - angelomangiante : +++ #Belotti è a Roma e oggi ha già sostenuto le visite mediche di idoneità a Villa Stuart. Domani completerà l'it… - DiMarzio : #SerieA | #Roma, le parole di #Belotti nella conferenza stampa di presentazione: 'Cercavo un progetto adatto a me' - RedazioneFM : #Belotti si presenta:'Roma era la miglior opportunità' - CalcioNews24 : Roma, Belotti: «Questo è il posto giusto per me» – VIDEO -