Riforma Pensioni 2023 | cosa succederà dopo le elezioni? Tutte le proposte dei partiti

Leggi su pensionipertutti

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ci sarà davvero una nuovadelleentro fine anno? O tutto rischia di slittare a data da destinarsi? Con leanticipate del 25 settembre, una volta formatosi il Governo il tempo per smontare l’impalcatura della legge Fornero sarà ridottissimo e il rischio di un nulla di fatto in Legge di bilancio è reale. Oltre al tempo, il secondo grande problema con cui ci si deve confrontare è l’ingente quantità di risorse per effettuare correttivi per permettere la pensione anticipata. I costi per alcuni interventi strutturali è troppo alto e in questo momento storico altre gravi questioni incombono – prima traquella relativa all’energia e al caro prezzi. Nonostante tutto però nella campagna elettorale praticamente tutti ihanno trattato l’argomento della ...