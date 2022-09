Real Sociedad, UFFICIALE: ecco Sadiq (Di giovedì 1 settembre 2022) Umar Sadiq è un nuovo giocatore della Real Sociedad: l'attaccante arriva dall'Almeria e prende il posto di Isak. La Real fic... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Umarè un nuovo giocatore della: l'attaccante arriva dall'Almeria e prende il posto di Isak. Lafic...

OptaPaolo : 14 - Clean sheet nei cinque grandi campionati europei nel 2022: 14 Milan 13 Real Sociedad 12 Liverpool 11 Tottenha… - forzaroma : Ufficiale, l’ex Roma Sadiq va alla Real Sociedad per oltre 20 milioni di euro #ASRoma - isaia42_16 : RT @pallonatefaccia: Umar #Sadiq, scartato dal calcio italiano, ora potrebbe passare alla Real Sociedad per 30 milioni. Ma, a parte i disco… - pjakomako : RT @pallonatefaccia: Umar #Sadiq, scartato dal calcio italiano, ora potrebbe passare alla Real Sociedad per 30 milioni. Ma, a parte i disco… - ERREALADT : RT @pallonatefaccia: Umar #Sadiq, scartato dal calcio italiano, ora potrebbe passare alla Real Sociedad per 30 milioni. Ma, a parte i disco… -