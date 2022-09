Rai Sport: Napoli, calciomercato chiuso non ci sarà il colpo last minute (Di giovedì 1 settembre 2022) Il calciomercato del Napoli è chiuso, niente Ronaldo e niente Navas lo annuncia Ciro venerato di Rai Sport. Il calciomercato del Napoli vive le ultimi febbrili ore, i tifosi aspettano il colpo last minute, si rincorrono le voci su Ronaldo e Navas, ma secondo il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, il mercato del Napoli è da considerarsi chiuso. “Arrivano smentite totali sul possibile prestito di Cristiano Ronaldo al Napoli last minute. Non ci sono appuntamenti in agenda tra Mendes e il club azzurro. Anche da Manchester ci arrivano smentite. Adam Ounas è del Lille. Cifre ufficiali: 3 milioni più 2 di bonus, 40% diritto di rivendita ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 settembre 2022) Ildel, niente Ronaldo e niente Navas lo annuncia Ciro venerato di Rai. Ildelvive le ultimi febbrili ore, i tifosi aspettano il, si rincorrono le voci su Ronaldo e Navas, ma secondo il giornalista di Rai, Ciro Venerato, il mercato delè da considerarsi. “Arrivano smentite totali sul possibile prestito di Cristiano Ronaldo al. Non ci sono appuntamenti in agenda tra Mendes e il club azzurro. Anche da Manchester ci arrivano smentite. Adam Ounas è del Lille. Cifre ufficiali: 3 milioni più 2 di bonus, 40% diritto di rivendita ...

