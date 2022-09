Presto | un sondaggio! | Maglie ridicolizza la piddina Quartapelle | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Riavvolgere il nastro fino alla serata di ieri, mercoledì 31 agosto. Siamo su Rete 4, nel regno di Veronica Gentili, a Controcorrente, dove si esibisce niente meno che Lia, responsabile esteri del Pd e deputata. E lache fa, provate a indovinare? Esatto: si scaglia contro Giorgia Meloni, ovvero si produce in quella che pare essere l'unica "arma" nella campagna elettorale della sinistra. E probabilmente, colta dal dubbio di aver finito le carte da giocare contro la leader dei Fratelli d'Italia, ecco che estrae un presunto e fantomatico jolly: "Giorgia Meloni scorda le donne", sentenzia solenne. Già, l'ultima frontiera dell'attacco. E per giustificare siffatta invettiva aggiunge che la Meloni "si dimenticala fatica in cui vivono le donne italiane - sentenzia la-. La metà non lavora, chi ha figli ha ...