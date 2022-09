Parolin sull'Ucraina: "Si eviti qualsiasi escalation" (Di giovedì 1 settembre 2022) Leggo: 'Favorire tutte le iniziative che possono tutelare e incrementare la pace nel mondo turbato'. Questa attenzione e questa preoccupazione per la pace è stato uno dei punti centrali del suo breve ... Leggi su vaticannews.va (Di giovedì 1 settembre 2022) Leggo: 'Favorire tutte le iniziative che possono tutelare e incrementare la pace nel mondo turbato'. Questa attenzione e questa preoccupazione per la pace è stato uno dei punti centrali del suo breve ...

