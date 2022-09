Mr Harrigan' s Phone | Netflix svela le foto e la data di uscita del film tratto da Stephen King

(Di giovedì 1 settembre 2022) Lee ladidi Mr.'ssuanticipano il nuovo adattamento daprodotto in collaborazione con Blumhouse.e Blumhouse hannoto le primee ladidi Mr.'s, adattamento del racconto diIl telefono del Signor, contenuto nella raccolta Se scorre il sangue, in arrivo in streaming il 5 ottobre. Al centro della storia c'è un ragazzo chiamato Craig, che vive in una piccola città di provincia e fa amicizia con il miliardario Mr, il quale vive da recluso. I ...

Netflix e Blumhouse hanno svelato le prime foto e la data di uscita di Mr.'s, adattamento del racconto di Stephen King Il telefono del Signor, contenuto nella raccolta Se scorre il sangue , in arrivo in streaming il 5 ottobre. Al centro della storia ...Inoltre le prime foto di Mr.'s, Natale con te e The Pale Blue Eye - I delitti di West Point, una nuova immagine di Pinocchio di Guillermo Del Toro, il poster di Bardo e una clip di Wendell & ... Mr. Harrigan's Phone: le prime immagini del film tratto da Stephen King Le foto e la data di uscita di Mr. Harrigan's Phone su Netflix anticipano il nuovo adattamento da Stephen King prodotto in collaborazione con Blumhouse. Netflix e Blumhouse hanno svelato le prime foto ...