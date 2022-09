Milan scatenato, arriva Dest dal Barcellona: il terzino destro ai raggi X (Di giovedì 1 settembre 2022) I giochi non si possono dire fatti e conclusi, ma ormai manca veramente poco. Alle 20 di oggi il mercato estivo chiuderà e allora, oltre a quell'orario, le chiacchiere staranno a zero. Intanto, però, il Milan festeggia un altro colpo (preso il terzino Destro Sergino Dest, 21 anni, del Barcellona) e cerca nuove seconde linee soprattutto a centrocampo: ecco perché Maldini e Massara ieri hanno chiuso per Aster Vranckx (19) dal Wolfsburg in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto a 12 milioni. I neroverdi emiliani, invece, proveranno a chiudere questa sessione con l'arrivo di Hector Bellerin (27): l'esterno spagnolo è rientrato all'Arsenal dopo il prestito al Betis ma non rientra nei piani di Arteta. L'altra Milanese, l'Inter, aveva individuato in Borna Sosa (24) dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) I giochi non si possono dire fatti e conclusi, ma ormai manca veramente poco. Alle 20 di oggi il mercato estivo chiuderà e allora, oltre a quell'orario, le chiacchiere staranno a zero. Intanto, però, ilfesteggia un altro colpo (preso ilro Sergino, 21 anni, del) e cerca nuove seconde linee soprattutto a centrocampo: ecco perché Maldini e Massara ieri hanno chiuso per Aster Vranckx (19) dal Wolfsburg in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto a 12 milioni. I neroverdi emiliani, invece, proveranno a chiudere questa sessione con l'arrivo di Hector Bellerin (27): l'esterno spagnolo è rientrato all'Arsenal dopo il prestito al Betis ma non rientra nei piani di Arteta. L'altraese, l'Inter, aveva individuato in Borna Sosa (24) dello ...

