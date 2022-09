“Mattarella si rassegni” Maglie durissima con il Quirinale | i piani contro il centrodestra

(Di giovedì 1 settembre 2022) Maria Giovannainterviene a gamba tesa su Sergiodopo un retroscena pubblicato da Dagospia sulle eventuali mosse del presidente della Repubblica dopo le elezioni del 25 settembre. “Che il suo affezionato estimatore, ovvero Dagospia, ci ricordi a ogni pie' sospinto chenon è equidistante, è una delle stravaganze inquietanti della campagna elettorale, ma credo che debba rassegnarsi: ilvince” il messaggio della giornalista su Twitter. In un articolo sul proprio portale Roberto D'Agostino ha evidenziato che “se la destra trionfa non è detto cheincarichi la coalizione vincente. Finora i tre caballeros non hanno squadernato un'idea o un progetto o un nome che li veda uniti. Una volta verificate le visioni contrapposte (dalla politica estera alla ...

