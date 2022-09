Mantovani (Manageritalia): “Serve rinnovo contratti per sostenere consumi” (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il rinnovo dei contratti è importante. Nel grande settore del terziario, il ritardo nel rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sta aggravando sicuramente la situazione dei lavoratori. Anche noi manager siamo nella stessa situazione di attesa, certamente con meno difficoltà di chi ha stipendi più bassi. Rinnovare i contratti aiuterebbe a sostenere i consumi e ad evitare di prendere altre misure straordinarie”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Mario Mantovani, presidente di Manageritalia, sulle misure da prendere per sostenere l’economia. “Non è possibile continuare con provvedimenti che ‘coprono’ il costo dell’energia con costi così importanti, e quindi anche questa misura dello sblocco dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ildeiè importante. Nel grande settore del terziario, il ritardo neldeicollettivi nazionali di lavoro sta aggravando sicuramente la situazione dei lavoratori. Anche noi manager siamo nella stessa situazione di attesa, certamente con meno difficoltà di chi ha stipendi più bassi. Rinnovare iaiuterebbe ae ad evitare di prendere altre misure straordinarie”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Mario, presidente di, sulle misure da prendere perl’economia. “Non è possibile continuare con provvedimenti che ‘coprono’ il costo dell’energia con costi così importanti, e quindi anche questa misura dello sblocco dei ...

telodogratis : Mantovani (Manageritalia): “Serve rinnovo contratti per sostenere consumi” - telodogratis : Energia, Mantovani (Manageritalia): “Preoccupati per situazione difficile, serve coesione europea” - telodogratis : Elezioni, Mantovani (Manageritalia): “Serve continuità con governo Draghi, no avventure” - zazoomblog : Ultime Notizie – Energia Mantovani (Manageritalia): “Preoccupati per situazione difficile serve coesione europea” -… - lifestyleblogit : Energia, Mantovani (Manageritalia): 'Preoccupati per situazione difficile, serve coesione europea' - -