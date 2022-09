LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: undici uomini al comando, Movistar e Jumbo fanno l’andatura in salita (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 16.50 L’impressione è che dopo la trainata di Dennis, nessuno sia stato in grado di fare un’andatura davvero incisiva. Evenepoel sembra molto tranquillo. 16.47 Ora sono gli uomini di Enric Mas che si mettono a fare l’andatura. Già finito il lavoro dei gialloneri della Jumbo. 16.46 10 KM AL TRAGUARDO! 16.45 Terminato il lavoro di Dennis, tocca a Chris Harper. 16.43 Finisce l’avventura anche per Edoardo Zambanini. L’unico italiano al comando è rimasto Fabbro che sta lavorando per Wilco Kelderman. 16.42 Domenico Pozzovico rimane attaccato ad un gruppo in cui Evenepoel è accompagnato da Masnada e Van Wilder. 16.41 l’andatura di Dennis sta facendo enorme ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.50 L’impressione è che dopo la trainata di Dennis, nessuno sia stato in grado di fare un’andatura davvero incisiva. Evenepoel sembra molto tranquillo. 16.47 Ora sono glidi Enric Mas che si mettono a fare. Già finito il lavoro dei gialloneri della. 16.46 10 KM AL TRAGUARDO! 16.45 Terminato il lavoro di Dennis, tocca a Chris Harper. 16.43 Finisce l’avventura anche per Edoardo Zambanini. L’unico italiano alè rimasto Fabbro che sta lavorando per Wilco Kelderman. 16.42 Domenico Pozzovico rimane attaccato ad un gruppo in cui Evenepoel è accompagnato da Masnada e Van Wilder. 16.41di Dennis sta facendo enorme ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: quattro italiani tra i 32 fuggitivi il gruppo lascia andare a 7… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo 30 km - #Vuelta #España #tappa #DIRETTA: - SpazioCiclismo : Seguiteci a partire dalle 12:25 per scoprire come andrà la dodicesima tappa de #LaVuelta22, primo arrivo in salita… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: scontro tra i favoriti arrivo in salita di 19 km! - #Vuelta… -