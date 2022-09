Juve, UFFICIALE: Pjaca all'Empoli (Di giovedì 1 settembre 2022) E' UFFICIALE il trasferimento di Marko Pjaca dalla Juventus all'Empoli, con la formula del prestito secco. Il contratto relativo al... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) E'il trasferimento di Markodallantus all', con la formula del prestito secco. Il contratto relativo al...

sportmediaset : ?? Le visite a Parigi, l'annuncio ufficiale e Paredes è a Torino per assistere a Juve-Spezia #SportMediaset - chicco288 : RT @ilbianconerocom: UFFICIALE: niente fratture e lesioni per Szczesny. Il comunicato della Juve e i possibili tempi di recupero https://t.… - sportli26181512 : Juve, UFFICIALE: Pjaca all'Empoli: E' ufficiale il trasferimento di Marko Pjaca dalla Juventus all'Empoli, con la f… - ilbianconerocom : UFFICIALE: niente fratture e lesioni per Szczesny. Il comunicato della Juve e i possibili tempi di recupero… - junews24com : Pjaca Empoli, è UFFICIALE: la Juve cede il croato. I dettagli -