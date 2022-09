Giubileo | Zingaretti e Gualtieri a P Chigi | riunione con governo

L'Opinione delle Libertà

Dieci anni dialle spalle, quattro anni di Gualtieri davanti. In mezzo il2025, la candidatura a Expo 2030 e tanti miliardi del Pnrr in arrivo. Un centrodestra dato in volata ...... come quelle per il, i rifiuti e per evitare la chiusura delle metropolitane che hanno ... Chi lo conosce bene sa che ha buoni rapporti con il presidente della Regione Nicola. ... L'Opinione delle Libertà Roma, 1 set. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sono arrivati a Palazzo Chigi per una riunione sul Giubileo 2025. All'incontro, do ...«Alla Camera e il Senato il Partito democratico di Roma porterà un importante numero di parlamentari. E Difenderemo la Capitale dal ritorno del partito del Nord che ha ...