F1, Gp Olanda 2022, Sainz: “Qui siamo più vicini alla Red Bull” (Di giovedì 1 settembre 2022) Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, ha parlato alla vigilia del weekend di F1 del Gran Premio d’Olanda 2022. Ecco le sue parole: “Qui penso di poter essere più vicino alla Red Bull. A Spa si è verificato un perfetto esempio di come un weekend sbagliato possa cambiare le percezioni in Formula 1. Stiamo imparando tanto gara dopo gara. La squadra ha prodotto una macchina molto forte ed era l’obiettivo per tornare a lottare al vertice. Poi ci sono cose in cui possiamo crescere, ma il team è solido e questo ci permetterà di fare passi ulteriori e concretizzare di più. La Red Bull ha alzato l’asticella gara dopo gara, ma non siamo così lontani. Su circuiti come Spa sono favoriti, ma possiamo imparare da fine settimana ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Il pilota della Ferrari, Carlos, ha parlatovigilia del weekend di F1 del Gran Premio d’. Ecco le sue parole: “Qui penso di poter essere più vicinoRed. A Spa si è verificato un perfetto esempio di come un weekend sbagliato possa cambiare le percezioni in Formula 1. Stiamo imparando tanto gara dopo gara. La squadra ha prodotto una macchina molto forte ed era l’obiettivo per tornare a lottare al vertice. Poi ci sono cose in cui poscrescere, ma il team è solido e questo ci permetterà di fare passi ulteriori e concretizzare di più. La Redha alzato l’asticella gara dopo gara, ma noncosì lontani. Su circuiti come Spa sono favoriti, ma posimparare da fine settimana ...

