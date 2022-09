Elezioni: Calenda, 'noi non chiediamo contributi a candidati' (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Noi non chiediamo alcun contributo ai candidati. Sono contrario a chi si compra la candidatura. Useranno le risorse per fare politica sul territorio". Così Carlo Calenda su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Noi nonalcun contributo ai. Sono contrario a chi si compra la candidatura. Useranno le risorse per fare politica sul territorio". Così Carlosu twitter.

