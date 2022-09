Elezioni 2022 | Speranza ‘sfida’ Meloni | “Io e te a confronto su sanità”

(Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – “Cara Giorgia, vedo che le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei no vax. Perché non facciamo un belsullaio e te dove e come vuoi?”. E’ lalanciata via Twitter dal ministro della Salute, Roberto. “Ti candidi a governare l’Italia. È giusto che tutti sappiano cosa pensi davvero della campagna di vaccinazione”, argomenta il ministro replicando a sua volta a un tweet in cui la leader di Fratelli d’Italia lo accusa di aver “completamente fallito sul piano sanitario” e propone una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia, puntualizzando che con Fdi e centrodestra non ci sarà più green pass. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

