Codice della Strada: multe per chi va troppo piano e crea intralcio (Di giovedì 1 settembre 2022) In medio stat virtus – ovvero, la virtù sta nel mezzo. Di conseguenza, ogni eccesso è un vizio, una cosa da evitare. Il motto è applicabile anche al Codice della Strada. Infatti, non sempre chi procede a una velocità ridotta agisce bene. Invece di andare ”sano e lontano”, chi va piano può incorrere anche in una multa, non di certo salatissima, ma pur sempre fastidiosa. multe a chi va troppo piano: lo dice il Codice della Strada Dunque, una guida eccessivamente lenta può tranquillamente essere sanzionata, con buona pace dei guidatori esperti, e a quanto pare esiste un limite minino di velocità da dover rispettare. Bisogna, in sostanza guidare abbastanza veloce – certo, non troppo – da non essere né un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) In medio stat virtus – ovvero, la virtù sta nel mezzo. Di conseguenza, ogni eccesso è un vizio, una cosa da evitare. Il motto è applicabile anche al. Infatti, non sempre chi procede a una velocità ridotta agisce bene. Invece di andare ”sano e lontano”, chi vapuò incorrere anche in una multa, non di certo salatissima, ma pur sempre fastidiosa.a chi va: lo dice ilDunque, una guida eccessivamente lenta può tranquillamente essere sanzionata, con buona pace dei guidatori esperti, e a quanto pare esiste un limite minino di velocità da dover rispettare. Bisogna, in sostanza guidare abbastanza veloce – certo, non– da non essere né un ...

