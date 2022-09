Cesare Cremonini: il gesto bellissimo verso di lui (Di giovedì 1 settembre 2022) Cesare Cremonini compie un bellissimo gesto al matrimonio di Ballo, ex fondatore dei Lunapop e attuale bassista del cantante. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Impossibile dimenticare il successo dei Lunapop, ancora oggi il brano 50 Special” viene ricordato con affatto dai fan. Purtroppo, la band si sciolse improvvisamente nel 2002. In questi anni, l’unico ad essere rimasto accanto a Cesare Cremonini è stato Ballo, ex fondatore e membro del gruppo musicale. Cesare Cremonini compie un bellissimo gesto al matrimonio di BalloIl bassista, ha scelto proprio Cesare Cremonini come testimone del suo matrimonio, il quale, durante le nozze ha sorpreso tutti con un ... Leggi su formatonews (Di giovedì 1 settembre 2022)compie unal matrimonio di Ballo, ex fondatore dei Lunapop e attuale bassista del cantante. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Impossibile dimenticare il successo dei Lunapop, ancora oggi il brano 50 Special” viene ricordato con affatto dai fan. Purtroppo, la band si sciolse improvvisamente nel 2002. In questi anni, l’unico ad essere rimasto accanto aè stato Ballo, ex fondatore e membro del gruppo musicale.compie unal matrimonio di BalloIl bassista, ha scelto propriocome testimone del suo matrimonio, il quale, durante le nozze ha sorpreso tutti con un ...

ElenaSottosanti : Alessia Grimaldi morta in A14, il messaggio di Cesare Cremonini al fidanzato: «Un abbraccio»… - SharonIacobucci : RT @paolopajjetta: la mia idea di amore è andare a un concerto di cesare cremonini e cantare insieme la nuova stella di broadway - amadori_viviana : RT @f_uccheddu: Ho scoperto la canzone La Nuova Stella Di Broadway di Cesare Cremonini grazie a Shazam. - rachiimighelaa : RT @icanalwaysdream: E comunque pure oggi me so svegliata e vicino a me non c'era Cesare Cremonini! - JayGatb : ?? Cesare Cremonini - La Nuova Stella Di Broadway -