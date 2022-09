Cellulite | i rimedi per sconfiggerla

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 1 settembre 2022) Laconsiste nell’accumulo sotto la pelle di cellule grasse e di tessuto adiposo che formano delle cavità dall’aspetto di fossette e la cosiddetta “pelle a buccia d’arancia”, per l’aspetto simile a quello del frutto. Le zone più inclini a soffrire di questo problema sono le cosce, i glutei, i fianchi e la pancia, anche se può interessare anche altre parti del corpo.: nove donne su dieci ne soffrono È un problema molto comune tra le donne italiane, infatti in base ai dati a disposizione di Nutrienda, l’azienda online leader nel settore dei prodotti di salute e bellezza, nove donne su dieci ne soffrono. Per il 65% di esse rappresenta anche un grave problema estetico che in molte occasioni provoca vergogna, soprattutto durante l’estate. La maggior parte delle donne cerca delle soluzioni anche se molte volte non è così facile ...