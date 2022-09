Calendario Europei basket oggi | orari partite 1° settembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 settembre 2022) Si comincia: Euro2022 può prendere il via con due dei quattro gironi, uno a Tbilisi, in Georgia, e l’altro a Colonia, in Germania. 12 selezioni nazionali fanno il loro debutto continentale, segnando il ritorno della rassegna dopo 5 anni di assenza dalla scena delFIBA. A Tbilisi si parte con Spagna-Bulgaria, un match sostanzialmente a senso unico perché, a parte Vezenkov e Dee Bost, i bulgari hanno ben poco. Più interessante Turchia-Montenegro, ma sono favoriti gli uomini di Ataman, mentre non si può escludere lotta in Belgio-Georgia, che segna il debutto dei padroni di casa. A Colonia, invece, subito Bosnia ed Erzegovina ad affrontare l’Ungheria con qualche arma in più. Slovenia-Lituania è la rivincita del Preolimpico 2021, o anche Luka Doncic contro Domantas Sabonis. Inizia anche la Francia, tra le grandi favorite, ma tanto i ...