Calciomercato Milan, arriva Sergiño Dest: ecco chi è (Di giovedì 1 settembre 2022) Sembra ormai fatta per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Sergiño Dest dal Barcellona al Milan. Americano, classe 2000, è ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 1 settembre 2022) Sembra ormai fatta per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto didal Barcellona al. Americano, classe 2000, è ...

AntoVitiello : ???? #Milan, le prime immagini a Linate di #Vrancks ??? Formula dell'operazione con il Wolfsburg: prestito oneroso 2 m… - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | @acmilan, è fatta per #Vranckx: i dettagli dell'operazione. Domani le visite mediche - DiMarzio : #Calciomercato I @acmilan, blitz per #Dest e accordo in chiusura con il @FCBarcelona - Gianluca270395 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #MERCATO #Milan, è atterrato in città Sergino #Dest: arriva dal #Barcellona in prestito con diritto di riscatto #S… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Milan, è atterrato in città Sergino #Dest: arriva dal #Barcellona in prestito con diritto di r… -