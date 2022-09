Bper Banca, da Bce aggiornamento requisiti patrimoniali dopo acquisizione Carige (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – A fronte dell’acquisizione di Banca Carige avvenuta il 3 giugno scorso, la Banca Centrale Europea ha notificato a Bper Banca un aggiornamento della decisione in materia di requisiti prudenziali da rispettare su base consolidata ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (Ue) n. 1024/2013, comunicata il 25 gennaio 2022 in relazione al Supervisory Review and Evaluation Process (Srep). Lo rende noto Bper Banca. Il nuovo requisito che Bper Banca dovrà rispettare su base consolidata in termini di Common Equity Tier 1 ratio è pari all’8,47% (rispetto al precedente 8,29%), costituito dalla somma del requisito minimo regolamentare di Pillar 1, pari al 4,5%, del requisito aggiuntivo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – A fronte dell’diavvenuta il 3 giugno scorso, laCentrale Europea ha notificato aundella decisione in materia diprudenziali da rispettare su base consolidata ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (Ue) n. 1024/2013, comunicata il 25 gennaio 2022 in relazione al Supervisory Review and Evaluation Process (Srep). Lo rende noto. Il nuovo requisito chedovrà rispettare su base consolidata in termini di Common Equity Tier 1 ratio è pari all’8,47% (rispetto al precedente 8,29%), costituito dalla somma del requisito minimo regolamentare di Pillar 1, pari al 4,5%, del requisito aggiuntivo ...

