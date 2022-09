Berlusconi e Galliani scatenati | il Monza chiude un altro colpaccio

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ilsi è scatenato in chiusura di calciomercato e completa uncolpo in entrata per inseguire una salvezza non scontata. Dopo un calciomercato straordinario, ricco di fuochi d’artificio, ildi Silvioe Adrianoera stato indicato da molti addetti ai lavori come la possibile squadra rivelazione della prossima Serie A. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

corraz2 : @footballmilan Mi dicevano che galliani e Berlusconi sono milanisti - supersonico1986 : @antig9696 L'unico che in ogni discorso ci mette dentro berlusconi sei tu e non io, sei completamente ossessionato… - brunofernando88 : @Lleida21 L'ho graziato perché è abbastanza plausibile che quei vecchi rincoglioniti di Galliani e Berlusconi ci ab… - LucaDColella : @Milestemplaris Complimenti. Questa mini parentesi vincente dell’Inter ricorda il Milan che smantella dopo lo scude… - SoloMilan68 : @McVirga86 @Milestemplaris Mi metto nei vostri panni ricordandomi l'ultimo Milan di Berlusconi, che era persino mes… -

... alla terza giornata, l'ad, Adriano, aveva però confermato l'intenzione del club di proseguire con il tecnico, che aveva nel frattempo ricevuto lo sprone del presidente: "Il Monza ...... sostituendo in rosa Ranocchia , nel frattempo andato al Monza di Silvioe Adriano. Era già tutto fatto da giorni: prestito secco con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di ...Ore di calciomercato sempre pià calde anche in casa Monza, dove si è scelto di non continuare la trattativa per Shomurodov ...I giorni del Condor di Galliani sul mercato. I proclami di Berlusconi in tribuna. In realtà hanno messo in piedi una formazione senza né capo né coda ...