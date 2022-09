LucaGabinoeth : @riccardokai Uhh! Non sapevo, che batosta per loro, mi pare anche a pochi giorni da un annuncio importante -

SerieANews

In silenzio è rimasta pure Lulù Selassié , che sta cercando di riprendersi dopo questa... È molto seguita pure su Instagram, dove la sua popolarità è aumentata dopo l'della sua ...... è stata vissuta, mediaticamente parlando, come una. I due cantanti hanno ufficializzato il ... è sembrata a molti una sorta diufficioso del loro ritorno di fiamma. Tuttavia, si ... Annuncio e batosta ufficiale: Italia, doccia fredda per Mancini Nuova batosta per Donald Trump. La commissione di sorveglianza della Camera Usa ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il tycoon per la consegna di una serie di documenti finanziari, oggetto d ...Gli investigatori «hanno preso documenti da alcuni file e li hanno sparpagliati sul pavimento per ottenere un effetto drammatico», attaccano gli avvocati del tycoon riferendosi ad una fotografia, dive ...