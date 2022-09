Alla scoperta dell’Isola Bergamasca, tra storia e natura (Di giovedì 1 settembre 2022) Per quattro fine settimana, gli appassionati potranno addentrarsi nelle chiese di Santa Giulia e di San Giorgio a Bonate Sotto, nel Santuario di Prada a Mapello, nell’Abbazia di Fontanella a Sotto il Monte e nella Chiesa di San Geminiano a Bonate Sopra. Per ascoltarne (con una guida) i racconti e i segreti Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 1 settembre 2022) Per quattro fine settimana, gli appassionati potranno addentrarsi nelle chiese di Santa Giulia e di San Giorgio a Bonate Sotto, nel Santuario di Prada a Mapello, nell’Abbazia di Fontanella a Sotto il Monte e nella Chiesa di San Geminiano a Bonate Sopra. Per ascoltarne (con una guida) i racconti e i segreti

