Al via la rubrica “Ippica” del CdC (Di giovedì 1 settembre 2022) Una nuova rubrica a partire dal 1° settembre 2022 popolerà la pagina dedicata allo Sport, quella Ippica. Articoli giornalieri dedicarti al mondo del cavallo, con particolare attenzione al Galoppo e del Trotto. Approfondimenti e colloquio costante (interviste) ai protagonisti di un settore economico che merita rispetto e dignità saranno il nostro “faro illuminante“. Uno spazio di confronto a tutto campo Spirito di servizio, fedeltà alla deontologia professionale dei giornalisti e passione totale per il cavallo, le direttrici lungo le quali muoveremo. L’obiettivo dichiarato è quello di aggiungere una voce (di tutti, nessuno escluso) nella pluralità inclusiva (e liberale) che riteniamo essere linfa vitale per un’informazione di qualità. L’Ippica (e più in generale il mondo del cavallo) è un bene comune. Chi siamo A curare e gestire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) Una nuovaa partire dal 1° settembre 2022 popolerà la pagina dedicata allo Sport, quella. Articoli giornalieri dedicarti al mondo del cavallo, con particolare attenzione al Galoppo e del Trotto. Approfondimenti e colloquio costante (interviste) ai protagonisti di un settore economico che merita rispetto e dignità saranno il nostro “faro illuminante“. Uno spazio di confronto a tutto campo Spirito di servizio, fedeltà alla deontologia professionale dei giornalisti e passione totale per il cavallo, le direttrici lungo le quali muoveremo. L’obiettivo dichiarato è quello di aggiungere una voce (di tutti, nessuno escluso) nella pluralità inclusiva (e liberale) che riteniamo essere linfa vitale per un’informazione di qualità. L’(e più in generale il mondo del cavallo) è un bene comune. Chi siamo A curare e gestire ...

