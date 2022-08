Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2022 ore 20:30 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Viabilità DEL 31 AGOSTO 2022 ORE 20:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE AL MONETO SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIUPALI AUTOSTRADE DELLA Regione TUTTAVIA SEGNALIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NEI DUE SENSI TRAFFICATA ANCHE LA CASSIA BIS A CAUSA DI LAVORI TRA IL RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO E RALLENAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREIZONE OSTIA INFINE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA METRomaRE (Roma-LIDO) SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO, PERTANTO, RESTA REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI; LA RIPRESA DEI LAVORI ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 agosto 2022)DEL 31 AGOSTOORE 20:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE AL MONETO SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIUPALI AUTOSTRADE DELLATUTTAVIA SEGNALIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NEI DUE SENSI TRAFFICATA ANCHE LA CASSIA BIS A CAUSA DI LAVORI TRA IL RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO E RALLENAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREIZONE OSTIA INFINE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA METRE (-LIDO) SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO, PERTANTO, RESTA REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI; LA RIPRESA DEI LAVORI ...

