Ultime Notizie – Avezzano | bambina muore travolta da altalena

Una bambina di 12 anni è morta travolta da un'altalena. E' accaduto oggi pomeriggio intorno alle 18.30 nel parchetto dell'oratorio della parrocchia di San Pelino ad Avezzano (L'Aquila). La bambina stava giocando con gli altri bambini, quando l'altalena ha ceduto ed è rimasta schiacciata dalla struttura. Sul posto i carabinieri che si stanno occupando delle indagini.

