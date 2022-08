Salernitana, a Bologna ancora fuori Bohinen e Ribery (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina, il tecnico granata Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Bologna e Salernitana. L’allenatore del cavalluccio marino dovrà fare ancora una volta a meno di Bohinen e Ribery, entrambi infortunati ed esclusi dai convocati. Questo l’elenco completo: PORTIERI: Fiorillo, Micai, Sepe; DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Fazio, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia; CENTROCAMPISTI: Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Vilhena; ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Kristoffersen, Valencia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina, il tecnico granata Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra. L’allenatore del cavalluccio marino dovrà fareuna volta a meno di, entrambi infortunati ed esclusi dai convocati. Questo l’elenco completo: PORTIERI: Fiorillo, Micai, Sepe; DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Fazio, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia; CENTROCAMPISTI: Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Vilhena; ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Kristoffersen, Valencia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

