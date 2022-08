Roma, centro storico preso di mira da scippatori e ladri: arresti e denunce (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma centro hanno effettuato diversi servizi di controllo nel centro storico della Capitale, con l’obiettivo di individuare gruppi organizzati, che compiono furti e borseggi ai danni di cittadini e turisti. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. In questo contesto ieri pomeriggio, in vicolo delle Bollette con via delle Muratte, i Carabinieri della Stazione di Roma San ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 31 agosto 2022)– I Carabinieri della Compagniahanno effettuato diversi servizi di controllo neldella Capitale, con l’obiettivo di individuare gruppi organizzati, che compiono furti e borseggi ai danni di cittadini e turisti. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri diper prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diMatteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. In questo contesto ieri pomeriggio, in vicolo delle Bollette con via delle Muratte, i Carabinieri della Stazione diSan ...

