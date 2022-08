Quello che non vi dicono sullo stoccaggio del gas (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sì, è vero: l’Italia sta facendo un egregio lavoro per quanto riguarda il riempimento delle riserve di gas. Gli stoccaggi procedono spediti e oggi siamo all’81,93%. C’è un problema, però, che forse non è chiaro a tutti. Riempire i serbatoi di gas ci permette di avere un’ancora di salvataggio, ma non sono la panacea di tutti i mali. I flussi di gas giornalieri, settimanali e mensili che normalmente arrivano (o arrivavano) nel Belpaese durante i mesi rigidi non possono bloccarsi del tutto. O andremmo comunque gambe all’aria. Ecco perché i timori che Putin possa chiudere i rubinetti con i primi freddi mette in allarme i governi. Lo si capisce chiaramente da una tabella pubblicata un paio di giorni fa dall’Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale. Il punto infatti è che per quanto i nostri stock siano pieni, attualmente sarebbero in grado di coprire solo il 20% dei consumi ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sì, è vero: l’Italia sta facendo un egregio lavoro per quanto riguarda il riempimento delle riserve di gas. Gli stoccaggi procedono spediti e oggi siamo all’81,93%. C’è un problema, però, che forse non è chiaro a tutti. Riempire i serbatoi di gas ci permette di avere un’ancora di salvataggio, ma non sono la panacea di tutti i mali. I flussi di gas giornalieri, settimanali e mensili che normalmente arrivano (o arrivavano) nel Belpaese durante i mesi rigidi non possono bloccarsi del tutto. O andremmo comunque gambe all’aria. Ecco perché i timori che Putin possa chiudere i rubinetti con i primi freddi mette in allarme i governi. Lo si capisce chiaramente da una tabella pubblicata un paio di giorni fa dall’Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale. Il punto infatti è che per quanto i nostri stock siano pieni, attualmente sarebbero in grado di coprire solo il 20% dei consumi ...

