Progetto didattico Studente/Atleta a.s. 2022/2023 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si rinnova il Progetto che si propone di permettere a Studentesse e studenti impegnati in attività sportive di rilevo nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP). Domande da presentare nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 30 novembre 2022 Leggi su federtennis (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si rinnova ilche si propone di permettere asse e studenti impegnati in attività sportive di rilevo nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di unFormativo Personalizzato (PFP). Domande da presentare nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 30 novembre

morgia13 : RT @carlacap: #cinema per la #scuola - @cinetecabologna si aggiudica importante finanziamento: progetto per 3200 studenti, 370 docenti, 50… - cinetecabologna : RT @carlacap: #cinema per la #scuola - @cinetecabologna si aggiudica importante finanziamento: progetto per 3200 studenti, 370 docenti, 50… - melinascalise : Il progetto didattico per le scuole primarie al museo Spazio Tadini di Milano: La fiaba possibile. Due incontri, il… - SpazioTadini : Il progetto didattico per le scuole primarie al museo Spazio Tadini di Milano: La fiaba possibile. Due incontri, il… - carlacap : #cinema per la #scuola - @cinetecabologna si aggiudica importante finanziamento: progetto per 3200 studenti, 370 do… -